Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 18 января

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене 18 января в 10:00, передает Интерфакс-Украина.

На заседании в среду суд допросил в качестве свидетелей обвинения бывшего и.о. министра иностранных дел, посла Украины в Польше Андрея Дещицу, замглавы МИД Украины Сергея Кислицу и директора Департамента противодействия угрозам со стороны Российской Федерации МИД Украины Андрея Плахотнюка.

После этого председательствующий судья Владислав Девятко предложил определиться по ходатайству Главной военной прокуратуры от 10 января о проведении экспертизы подлинности личностей президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего Черноморского флота РФ Александра Витко и самопровозглашенного «главы» Крыма Сергея Аксенова на видеозаписях, которые являются доказательствами по делу о госизмене В.Януковича.

Защита В.Януковича не возражала против данного ходатайства, но при этом адвокат Виталий Сердюк отметил, что они против проведения экспертизы в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Он аргументировал это тем, что директор этого госучреждения Александр Рувин с 2016 года является потерпевшим по делу о покушении на его жизнь, которое расследовала Главная военная прокуратура Украины, а процессуальное руководство осуществлял прокурор Руслан Кравченко, который представляет обвинение по делу о госизмене В.Януковича.

«Рувин возглавлял группу экспертов, которая давала оценку по делу о «Иловайской трагедии», гибели военных на самолете Ил-76 в Луганской области (14 июня 2014 года — ИФ), трагедии малайзийского «Боинга», — отметил В.Сердюк и допустил, что покушение на его жизнь могло быть связано с данными делами.

Прокурор Максим Крым отметил, что решение данного вопроса остается на усмотрение суда, но при этом указал, что каждый эксперт данного института подписывается под своими выводами и несет уголовную ответственность за проведение экспертизы, и не имеет значения, кто именно руководит данным органом.

Судья В.Девятко сказал, что суду необходимо получить информацию о наличии экспертов с соответствующей квалификацией в других структурах, которые проводят судебные экспертизы, и о возможностях проведения там подобной экспертизы. По его словам, решение данного вопроса откладывается на следующее заседание.

Как сообщалось, 10 января на заседании Оболонского суда прокурор Р.Кравченко напомнил, что 4 и 16 декабря 2017 года среди доказательств совершения В.Януковичем вменяемых ему уголовных правонарушений были исследованы фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», интервью В.Путина журналистам, где президент РФ, по мнению обвинения, «подтверждает факт обращения к нему Виктора Януковича с просьбой использовать Вооруженные силы РФ для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».

Прокурор указал, что во время исследования данных доказательств защищавший на тот момент В.Януковича государственный адвокат Игорь Ляшенко заявлял ходатайства о признании их недопустимыми в связи с отсутствием в материалах уголовного производства подтверждений, что лица, изображенные на указанных видеозаписях, являются именно В.Путиным, С.Шойгу, А.Витко и С.Аксеновым.