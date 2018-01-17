Беларусь хочет пересмотреть договор о создании «Союзного государства». Об этом заявил председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

«Полагаю, мы выйдем на очень серьезные и интересные предложения, которые могут быть рассмотрены как некие дополнения и изменения в договор о создании Союзного государства», — сказал Мясникович.

Он уточнил, что идеи белорусская сторона будет обсуждать со своими коллегами из РФ. По его мнению, по-новому должны зазвучать вопросы создания равных условий для хозяйствующих субъектов, обеспечения равных прав граждан.