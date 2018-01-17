Финансирование гособоронзаказа в 2018 году увеличено на 37% и превысило 21 млрд грн, - Порошенко

Финансирование государственного оборонного заказа в 2018 году увеличено на 37% и превысило 21 млрд грн. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте АП.
«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда грн. Расстояние между 2017 и 2018 годом увеличено на 37%», — заявил Порошенко.
Гособоронзаказ также предусматривает рост расходов на средства радиоэлектронной борьбы — в три раза, увеличение противотанкового вооружение в четыре раза, и рост обеспечения антиснайперскими комплексами — в десять раз.
«У меня была возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад, и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной, как перед президентом и верховным главнокомандующим — это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства — „Стугна“, другие, так и иностранного производства. Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружение, его количество увеличивается в 4 раза. И всё это должно быть непосредственно в АТО», — подчеркнул он.
Также, по словам главы государства, что в гособоронзаказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства.
«Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена воинами, — это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от враждебных беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск», — подчеркнул он.
«Очень эффективно наработана технология использования беспилотных летательных аппаратов, координация с нашими системами артиллерии и разведки. И количество БПЛА у нас увеличена в 4,5 раз», — добавил Порошенко.
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