В Нидерландах представили неизвестную картину Ван Гога

Неизвестную до сих пор картину голландского художника Винсента Ван Гога показали в Нидерландах. Об этом сообщает Украинская служба Би-Би-Си, ссылаясь на AFP.
Монохромный эскиз «Холм Монмартр с карьером», датируемый 1886 годом, относится к периоду, когда художник жил в Париже.
Работа хранилась в частной коллекции на протяжении почти века.
Еще один похожий рисунок хранился в фондах самого музея.
«Подобное открытие всегда очень значимо. Это действительно исключительный случай», — сообщил AFP старший научный сотрудник музея Ван Гога в Амстердаме Тео Меедендорп.
Эти произведения напоминают работы Ван Гога, которые он делал во время обучения в академии изящных искусств в Антверпене. Они демонстрируют, что в то время художник все еще активно искал свой стиль.
Неизвестную работу обнаружили в 2013 году, когда ее привезли в Музей Ван Гога для проведения экспертизы, рассказал Тео Меедендорп. Однако музей, по просьбе бывшего владельца, не сообщил об этой находке сразу.
«Мы подтвердили, что работа действительно была создана самим Ван Гогом», — сказал Меедендорп.
Эксперты музея считают, что эскиз изначально был частью коллекции Винсента и Тео Ван Гогов.
После смерти Тео его вдова Джоанна передала работу торговцу предметами искусства. Он продал рисунок в 1917 году, после чего о нем ничего не было известно.
С тех пор работа нигде не выставлялась и не указывалась ни в одной публикации, посвященной художнику.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,58 0.06
|2.875,40 0.0538
|100 евро
|3.459,64 0.1106
|3.520,79 0.0388
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0022
|Курс, UAH
|Золото
|382.182,00-410,00
|Серебро
|4.898,16-51,19
|Платина
|287.099,003.993,00
|Палладий
|323.488,009.815,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016