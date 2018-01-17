Спикеры парламентов Украины и Грузии заявляют о необходимости объединить усилия для вступления обеих стран в ЕС и НАТО

Украина и Грузия должны объединить усилия для достижения совместных целей — членства в Европейском Союзе и НАТО, заявляет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
«У наших государств общие вызовы, и поэтому мы должны объединить наши усилия, чтобы ответить на них и достичь наших целей... Наша основная цель — полноценное членство в Евросоюзе и НАТО. В этом контексте очень важно объединение наших усилий, чтобы это все-таки произошло», — сказал И.Кобахидзе на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
В свою очередь, спикер украинского парламента высказал убеждение, что эта цель рано или поздно будет достигнута.
«Я уверен, что это только вопрос времени, когда Украина и Грузия станут членами ЕС и НАТО», — сказал А.Парубий.
Кроме того, И.Кобахидзе отметил общность проблемы российской агрессии как для Украины, так и для Грузии.
«Также общими вызовами является оккупация наших территорий и агрессия со стороны Российской Федерации. В этом контексте очень важно сотрудничество между нашими государствами», — сказал спикер грузинского парламента.
«Мы решительно осуждаем аннексию Крыма и агрессивные действия России на Донбассе», — подчеркнул И.Кобахидзе.
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