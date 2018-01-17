В Минобороны предлагают возобновить военные суды

В Министерстве обороны Украины предлагают возобновить работу военных судов. Об этом сегодня во время круглого стола в Киеве заявил первый заместитель командующего Сухопутных войск ВС Украины Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«Необходимо в кратчайшие сроки создать военные суды, укомплектовать их компетентными судьями, которые знают военную специфику и законодательство, регламентирующее деятельность армии», — сказал Наев.
В свою очередь начальник юридической службы Командования Сухопутных войск ВС Украины Александр Молотов отметил, что изучение военного права предполагает учебная программа только двух вузов — Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
«Проблема защиты военнослужащих заключается в отсутствии должного внимания к изучению военного права в высших учебных заведениях Украины. Как следствие, после получения образования в области правоведения, ни один молодой юрист почти не знаком с вопросами военного права», — отметил Молотов.
Стоит отметить, что в рамках круглого стола присутствующие обсудили и определили основные направления деятельности специалистов военной юстиции по защите военнослужащих ВС Украины, в частности в ходе досудебного следствия по уголовным производствам и при рассмотрении дел в суде.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.846,99 0.0641
|2.875,81 0.0579
|100 евро
|3.460,31 0.1173
|3.520,88 0.0397
|10 рублей
|4,61 0.0008
|5,11 0.0021
|Курс, UAH
|Золото
|382.182,00-410,00
|Серебро
|4.898,16-51,19
|Платина
|287.099,003.993,00
|Палладий
|323.488,009.815,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016