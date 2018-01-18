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Россия готовит санкции против спецпрокурора США Мюллера

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Россия готовит санкции против спецпрокурора США Мюллера

Совет Федерации России подготовил предварительную версию списка причастных к отстранению России от Олимпиады-2018, против которых готовятся санкции.

В списке оказались глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, член этой комиссии Ричард Янг и следователь комиссии Мартин Дюббей, пишет РБК со ссылкой на два источника в аппарате верхней палаты российского парламента. Всего в первоначальный список войдут более десяти человек, уточнили собеседники агентства.

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Персональные санкции к иностранным чиновникам, причастным к отстранению от Игр российской сборной, временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложит применить после зимней Олимпиады в Корее.

Предполагается, что после утверждения списка Совет Федерации обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, рассказал один из источников. Второй собеседник РБК не исключил более широкие санкции против иностранных чиновников.

По инициативе WADA, которую возглавляет Крейг Риди, была создана независимая комиссия для проверки сведений о допинге в российском спорте, которую возглавил Ричард Макларен.

Макларен в 2016 году Макларен опубликовал доклад об употреблении допинга российскими спортсменами, согласно которому в России действовала система подмены допинг-проб, в которой участвовали сотрудники Центра спортивной подготовки сборных команд, Министерства спорта, РУСАДА, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.

Роберт Мюллер — спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.

Россия, санкции, Роберт Мюллер, олимпиада-2018
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