Чехия расширяет квоты на работу для украинцев - посол

Сейчас система получения разрешения на работу в Чехии для украинцев чрезвычайно сложна, из-за чего возникают нелегальные схемы, рассказал посол Украины в стране Евгений Перебийнис.
«Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу из Украины, они призывают упростить эту систему», — рассказал дипломат в интервью Европейской правде.
Лишь за прошлый год из Чехии выслали более 1000 украинцев с польскими разрешениями на работу (это незаконно).
В связи с этим правительство Чехии инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год, рассказал посол.
Польша же принимает украинцев на работу без специальных разрешений (только при наличии биометрического паспорта), а это дало толчок для нечестных схем.
Кроме того, Прага также озвучивает схожие с польскими заявлениями, что страна принимает украинцев, поэтому не будет выполнять квоты на беженцев в рамках программы Евросоюза.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.854,30 0.0751
|2.883,62 0.0792
|100 евро
|3.465,95 0.0592
|3.525,68 0.048
|10 рублей
|4,61 0.0001
|5,11 0.0005
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|Золото
|382.879,00697,00
|Серебро
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