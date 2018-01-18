Киев и ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц, - Олифер

Представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) осуществили обмен списками удерживаемых лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в Минске на странице в Facebook.
«Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно произойти в кратчайшие сроки», — написала Олифер.
Также украинская сторона продолжит лоббировать инициативу Международного комитета Красного Креста по созданию международного механизма поиска пропавших без вести.
Отметим, 27 декабря неподалеку от линии разграничения на Донбассе состоялся масштабный обмен заложниками, в ходе которого Украина передала боевикам 233 человека, те взамен — 73 человека. Одна из пленных (74-я) выразила желание остаться в оккупированном Донецке по семейным обстоятельствам. Сразу после этого обмена стало известно о начале подготовки нового. Об этом, в частности, заявил президент Петр Порошенко. По информации украинской стороны, в плену боевиков до сих пор находятся десятки человек.
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