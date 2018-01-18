«Нафтогаз» снизил цену на газ для промышленности с февраля на 6%

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 февраля 2018 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,9% (на 577,2 грн) по сравнению с январем — до 9 тыс. 195,6 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).
Об этом говорится в сообщении компании.
Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100% «дочек» «Нафтогаза».
Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 5,5% (на 591,6 грн) — до 10 тыс. 141,2 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).
В январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена «Нафтогазом» на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале — 9 тыс. 214,8 грн, в марте — 8 тыс. 553,6 грн, в апреле — 7 тыс. 675,2 грн, в мае — 7 тыс. 456,8 грн, в июне — 7 тыс. 430,4 грн, в июле — 7 тыс. 208,4 грн, в августе — 7 тыс. 420,8 грн, в сентябре — 7 тыс. 921,2 грн, в октябре — 8 тыс. 164,8 грн. в ноябре — 8 тыс. 805,6 грн, в декабре — 9 тыс. 19,2 грн за 1 тыс. кубометров (все — с НДС).
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