Потребительские настроения украинцев ухудшились, – исследование

В декабря 2017 года потребительские настроения украинский ухудшились. Почти все составляющие индекса уменьшились, а самое существенное - изменились ожидания по безработице.
Об этом свидетельствуют данные исследования потребительских настроений в Украине, проведенного GfK Ukraine.
В частности, в декабре 2017 года индекс потребительских настроений составил 60,3, что на 2 п. меньше, чем в ноябре. Индекс текущего положения уменьшился на 0,3 п. и составил 57,5. Составляющие этого индекса изменились следующим образом:
индекс текущего личного материального положения составил 47,3, что на 0,2 п. ниже показателя в ноябре;
индекс целесообразности крупных покупок снизился на 0,4 п. и установился на отметке 67,7.
Индекс экономических ожиданий опустился в декабре на 3,2 п. — до уровня 62,1. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился на 2,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составил 55,9;
индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года уменьшился на 2,7 п и составил 59,0;
индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 71,5, что на 4,5 п. ниже показателя ноября.
Ожидания украинцев по безработице в декабре значительно ухудшились: показатель индекса ожидаемой динамики безработицы поднялся на 16,3 п. и составил 138,4.
Индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,5 п., составив 190,3.
Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев остались почти без изменений: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,9 пунктов ─ до значения 165,7.
По данным аналитиков GfK, уменьшение индекса потребительских настроений и рост индекса ожиданий динамики безработицы свидетельствует о неуверенности потребителей в перспективах роста экономики.
Напомним, в прошлом году потребительские цены повысились на 13,7%. Лидером подорожания с начала года оказались фрукты, которые прибавили в цене 41%, а также мясо — 28,1%. В целом же с начала 2017 года цены на продукты питания в Украине увеличились 14,2%. В том числе на 13,6% подорожал хлеб.
Кроме того, в 2017 году усилилось давление на расходную часть госбюджета, после принятия изменений в законе о государственной казне. Появились более высокие расходы на оборону, социальные программы и капитальные инвестиции. В результате ожидается, что дефицит госбюджета превысит целевое значение в 3% ВВП.
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