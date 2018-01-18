Украина вернула Турции партию томатов

Украина вернула Турции груз свежих томатов, при проведении фитосанитарного контроля которых был обнаружен карантинный вредный организм — южноамериканская томатная моль. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, партия зараженных томатов весом 19,3 тонн была выявлена на таможенном посту «Восточный терминал» (Киевская область).

Зараженный груз возвращен стране-экспортеру, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Кроме того, в Турцию отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Напомним, по итогам января — октября 2017 года Украина экспортировала 18,87 тыс. тонн помидоров на сумму $12,11 млн.