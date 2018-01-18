Украина вернула Турции партию томатов

Украина вернула Турции груз свежих томатов, при проведении фитосанитарного контроля которых был обнаружен карантинный вредный организм — южноамериканская томатная моль. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как отмечается, партия зараженных томатов весом 19,3 тонн была выявлена на таможенном посту «Восточный терминал» (Киевская область).
Зараженный груз возвращен стране-экспортеру, сообщили в Госпродпотребслужбе.
Кроме того, в Турцию отправлено нотификационное сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.
Напомним, по итогам января — октября 2017 года Украина экспортировала 18,87 тыс. тонн помидоров на сумму $12,11 млн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.854,30 0.0751
|2.883,62 0.0792
|100 евро
|3.465,95 0.0592
|3.525,68 0.048
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