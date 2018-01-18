Порошенко внес в Раду постановление о новом главе Нацбанка

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка и назначения на этот пост Якова Смолия.

Соответствующие проекты постановлений № 7500 и № 7501 зарегистрированы в парламенте в четверг, 18 января 2018 года.

В конце августа представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляла, что Петр Порошенко до конца сентября должен внести на рассмотрение парламента новую кандидатуру на должность председателя Нацбанка. Луценко тогда отмечала, что на пост руководителя НБУ рассматриваются банкиры, которые являются независимыми и полностью удалены от политического влияния.

В свою очередь в начале июня соглава высшего экспертного совета при Совете НБУ Анатолий Гулей написал, что Общественная коллегия совета Нацбанка рекомендовала президенту трех кандидатов на должность главы НБУ. Порошенко рекомендовали выдвинуть кандидатами на должность главы Нацбанка: председателя Общественной коллегии совета НБУ Станислава Аржевитина, Анатолия Гулея или же председателя Совета НБУ Богдана Данилишина.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала президенту прошение об отставке с 10 мая, поскольку парламент еще не проголосован за отставку, она ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководит регулятором первый заместитель председателя Яков Смолий.