Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Укрсиббанку $50 млн.

По словам банка, данное соглашение, которое было подписано 22 декабря, будет способствовать активному восстановлению украинского бизнес-кредитования.

Согласно соглашению, общий объем распределения риска не должен превышать 40% от общей суммы кредитования или $50 млн.

«ЕБРР и Укрсиббанк будут сотрудничать над распределением рисков кредитования, и это хорошая новость для многих местных компаний, особенно в секторе агробизнеса. Этот проект будет стимулировать кредитование реального сектора и способствовать развитию финансовых услуг в стране», — заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.