МВФ требует изменений в законы об Антикоррупционном суде и пенсионной реформе

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе.
Об этом во время традиционного брифинга в Вашингтоне заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс.
«Письмо, которое мы направили властям, выражает обеспокоенность по поводу несоответствия некоторых положений законопроекта обязательствам Украины в рамках программы (EFF — ред.) и рекомендациям Венецианской комиссии. Мы надеемся, что власти примут во внимание позицию МВФ и законопроект будет доработан между чтениями в парламенте», — сказал представитель МВФ.
Райс отметил, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
Спикер фонда добавил, что МВФ также рассчитывает на внесение некоторых изменений в пенсионную реформу.
«Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством — ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему. Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов», — пояснил представитель фонда.
Райс также сообщил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко могут обсудить прогресс страны в выполнении программы EFF в Давосе.
«Да, они планируют встречу в Давосе. О чем будет разговор — это предмет их договоренности. Я допускаю, что они будут обсуждать ход и перспективы реформ в Украине, в частности, те из них, которые позволят завершить очередной пересмотр программы (EFF — ИФ)», — сказал представитель фонда.
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