В Украине официально появилось «спортивное оружие»

В украинском законодательстве официально появился термин «спортивное оружие». Его в закон «О физической культуре и спорте» в четверг, 16 января, внесла Верховная Рада Украины, сообщает 112 Украина.

Как отмечается в принятом законопроекте, спортивное оружие — это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Кроме того, документ добавляет к статье «Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта» норму о том, что покупать, хранить и перевозить спортивное оружие и боеприпасы к нему, а также удерживать стрелковые тиры и стрельбища могут организации, развивающие виды спорта с использованием спортивного оружия.

С голоса внесли поправку, согласно которой учет и сертификация спортивного оружия осуществляется согласно закону.