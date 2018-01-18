В Крым поставили генераторы немецкой МАN

Крымский завод «Залив», который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы концерна MAN. Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минтранса РФ (это ведомство выступает заказчиком судна). Эту информацию РБК подтвердил партнер нескольких российских судостроительных компаний.

Дизельные генераторы предназначены для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб.

Представитель MAN Diesel & Turbo (подразделение MAN, занимающееся производством морского оборудования) заявил РБК, что компании не известно об использовании генераторов на верфи «Залив». «Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом «Залив», — сказал он, добавив, что MAN не поставлял никакие генераторы на «Залив» «за последние десять лет».

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму. «Мы строго следуем этим указаниям», — заявил собеседник РБК.