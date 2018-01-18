Харьковский суд арестовал мажора за смертельное ДТП на «зебре»

Киевский райсуд Харькова поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и избрал для 18-летнего юноши, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшим смерть, и заведомом оставлении пострадавшего без помощи (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Об этом рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

«Суд взял под стражу без залога 18-летнего водителя Toyota, подозреваемого в ДТП на „зебре“, где погиб 17-летний парень», — отметила Дубовик.

По ее словам, на суде 18-летний обвиняемый плакал, говорил, что виноват в смерти парня.

«Нынче досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве», — прибавила Дубовик.

По ее словам, максимальная санкция статей предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права руководить транспортными средствами сроком до 3 лет.