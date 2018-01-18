Гройсман предложил обязать владельцев авто на еврономерах доплатить налоги

Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину на равных условиях с другими автовладельцами.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью изданию «Новое время».

«Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми», — сказал премьер.

Гройсман отметил, что для этого можно просмотреть ввозные ставки и, возможно, что-то оптимизировать.

По словам главы правительства, в Украине на авто с европейской регистрацией ездит много добропорядочных людей. Однако, на таких авто также осуществляется большое количество преступлений, наездов и убийств.

«И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать», — сказал Гройсман.

Также премьер напомнил, что правительство подало закон, который является базовым для усиления ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем предписана регистрация таких автомобилей, чтобы можно было четко понимать, кто на них ездит.

«Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом», — добавил Гройсман.