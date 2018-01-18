Подозреваемого в убийстве Ноздровской суд оставил под арестом

Апелляционный суд Киевской области оставил в силе решение Вышгородского райсуда и оставил под арестом Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.
Об этом сообщил адвокат семьи Ноздровской Анатолий Худяков.
По его словам, такое решение суд принял в четверг.
При этом адвокат сообщил, что Россошанский лично не присутствовал в суде, однако связь с ним происходила в режиме видеоконференции.
Россошанский отказался от дачи пояснений по сути дела, но поддержал апелляцию защиты.
Напомним, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело 38-летней Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. Экспертиза показала, что женщина скончалась от многочисленных колото-резаных ранений.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского — отца Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану. 8 января ему вручили подозрение по ч 1. ст 115 УК (Умышленное убийство), а 9 января отправили в СИЗО на два месяца. На теле Ноздровской также были найдены следы ДНК Россошанского.
Ноздровская в течение длительного времени добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который также является племянником председателя Вышгородского районного суда. В июне 2107 его приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине.
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