В зоне АТО один украинский военный получил боевую травму

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в результате двух вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, однако в ходе проведения инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирования один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня в течение всего вчерашнего дня, российскоокупационные войска в темное время суток все же прибегли к коварной провокации и совершили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении враг вел огонь из 82-мм минометов по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибра 120 мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское. Украинские военные огонь в ответ не открывали.