Укртрансгаз впервые начал продавать солнечную электроэнергию

Оператор украинской газотранспортной системы компания Укртрансгаз впервые начала продавать «зеленую энергию» из своей солнечной электростанции в энергорынок Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

«Это произошло. Первая солнечная электростанция (СЭС) Укртрансгаза начала отдавать выработанную электроэнергию в энергорынок Украины по «зеленому тарифу», — говорится в сообщении компании.

Солнечная электростанция построена на крыше производ цеха филиала Укргазтехсвязь в городе Боярка (Киевская область).

Она имеет мощность 300 киловатт, была запущена в эксплуатацию в начале 2017 года. С 1 декабря станция начала поставлять электроэнергию в энергетическую систему Украины — через госпредприятие Энергорынок.

«По предварительным расчетам, наибольшее количество энергии — 55 МВт/ч — она ​​может произвести в июле, а наименьшую — 6,2 МВт/ч — в декабре», — уточнили в Укртрансгазе.

Всего ожидается, что станция с 1140 солнечных панелей будет генерировать 400 МВт/ч электроэнергии в год.

«Этого объема хватит, например, чтобы обеспечить электроэнергией в течение года современную 24-этажную «свечку», — отмечают в компании.