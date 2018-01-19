Укртрансгаз впервые начал продавать солнечную электроэнергию

Оператор украинской газотранспортной системы компания Укртрансгаз впервые начала продавать «зеленую энергию» из своей солнечной электростанции в энергорынок Украины.
Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
«Это произошло. Первая солнечная электростанция (СЭС) Укртрансгаза начала отдавать выработанную электроэнергию в энергорынок Украины по «зеленому тарифу», — говорится в сообщении компании.
Солнечная электростанция построена на крыше производ цеха филиала Укргазтехсвязь в городе Боярка (Киевская область).
Она имеет мощность 300 киловатт, была запущена в эксплуатацию в начале 2017 года. С 1 декабря станция начала поставлять электроэнергию в энергетическую систему Украины — через госпредприятие Энергорынок.
«По предварительным расчетам, наибольшее количество энергии — 55 МВт/ч — она может произвести в июле, а наименьшую — 6,2 МВт/ч — в декабре», — уточнили в Укртрансгазе.
Всего ожидается, что станция с 1140 солнечных панелей будет генерировать 400 МВт/ч электроэнергии в год.
«Этого объема хватит, например, чтобы обеспечить электроэнергией в течение года современную 24-этажную «свечку», — отмечают в компании.
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