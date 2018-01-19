Польша построит первую ядерную электростанцию

Польша вскоре завершит прорабатывать финансовую модель для строительства атомной электростанции. Об этом заявил министр энергии Польши Кшиштоф Тхужевский, сообщает Польское радио.

«Вскоре должна быть проработана финансовая модель. Это очень ответственное задание. ...Ядерная электростанция в Польше будет. Строение первого блока начнется, надеюсь, еще во времена моего пребывания в министерстве», — подчеркнул министр.

Как сообщалось, Украина за 11 месяцев прошлого года уменьшила поставки электроэнергии в Польшу на 6,6% (54,9 млн кВт-ч) — до 780,1 млн кВт-час.

В 1982-89 годах были планы строительства ядерной электростанции в местности Жарновец в Поморском воеводстве. Впоследствии эти планы откладывались, теперь решено, что такая электростанция начнет действовать с 2031 года.