Суд продлил меру пресечения Насирову до 19 марта

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 19 марта 2018 года, передает УНН.

Согласно решению суда, срок меры пресечения Роману Насирову продлили еще на два месяца — до 19 марта 2018 года.

Также суд возложил на обвиняемого ряд процессуальных обязанностей, а именно носить электронное средство контроля, сдать паспорта на выезд за границу, выезжать за пределы Киевской области.

Председатель ГФС и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).