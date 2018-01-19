В центре Одессы застрелили мужчину

В центре Одессы в пятницу, 19 января, произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Думская.

«Прямо сейчас возле школы № 122 на Новосельского, 48 происходит спецоперация — задерживают вооруженных преступников», — говорится в сообщении.

По информации ГУНП, в результате происшествия ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела. Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение. Мужчина применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Как сообщают очевидцы, погибший — 60-летний мужчина.