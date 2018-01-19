Marriott перенесла открытие первой гостиницы в Украине на 1 мая

Международная гостиничная сеть Marriott International перенесла открытие первой гостиницы сети под брендом Aloft в Украине с 15 февраля на 1 мая 2018 года.Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, гостиница Aloft откроется 1 мая по адресу улица Эспланадная, 17, в Печерском районе Киева.

Гостиница входит в американскую сеть Starwood Hotels & Resorts, приобретенную компанией Marriott International в 2016 году. Ее номерной фонд составит 310 комнат.

Согласно данным Киевсовета, ранее участок площадью 0,2 га по адресу гостиницы Aloft в Киеве арендовало сроком на 15 лет под строительство торгово-офисной недвижимости ООО «Информзащита» (Киев).

По данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, «Информзащита» принадлежит английской компании «Далберг Интегро ЛЛП», которая зарегистрирована в Лондоне.

Согласно Госреестру, по этому же адресу зарегистрирована компания «Вестерон Коммерс ЛЛП», владеющая киевским застройщиком «Киев-Арт». Совладельцем и руководителем последнего из них указывается Марина Пелых.