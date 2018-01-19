«Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»

Российский «Газпром» получил от Анкары разрешение на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока» в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции, сказано в пресс-релизе компании.

«Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода „Турецкий поток“ получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, строительство идет полным ходом одновременно на трех участках: в Черном море и на берегу в России и Турции.

На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб. Близится к завершению строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

