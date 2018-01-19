Ученые предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет

Ученые, опрошенные журналом Lancet, заявили о том, что постиндустриальные страны должны пересмотреть понятие подросткового возраста и увеличить его до 24 лет. При этом, по их мнению, соответствующие нормы должны быть отображены и в законодательстве, сообщает ВВС.
Основные причины повышения подросткового возраста — социальные. На сегодняшний день молодежь дольше получает образование, позже вступает в брак и заводит детей. Кроме того, замедляется также и биологическое развитие, заявляют ученые.
Исследователи подчеркивают, что тело продолжает расти и изменяться и после 19 лет, у 20-летних мозг продолжает расти еще на протяжении нескольких лет, а у многих до 25 лет не появляются «зубы мудрости».
Ученые приводят статистику, согласно которой в Англии и Уэльсе средний возраст первого брака в 2013 году составил 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем в 1973 году.
Как отмечает Сьюзан Сойер, это свидетельствует о том, что подобные изменения должны найти свои отражение в социальной политике западных стран, в частности, она предлагает продлить социальную поддержку молодежи до 24 лет.
А вот социолог из Кентского университета Джен Макарвиш утверждает, что введение подобных норм приведет к тому, что желание подростков стать самостоятельными будет восприниматься как патологическое.
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