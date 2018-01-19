Первый замглавы миссии ОБСЕ посетит Донбасс 21-25 января

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг посетит Донбасс 21-25 января.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

«С 21 по 25 января 2018 года первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом в восточной Украине. Целью поездки является оценка ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами, а также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводили ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита Хуг примет участие в патрулировании.

Напомним, ранее констатировала резкое обострение боевых действий на Донбассе. По данным наблюдателей, никакого прогресса по отводу сил и средств от линии разграничения на прошлой неделе не было. Наоборот, они заметили, что вдоль фронта появляются новые траншеи.

В октябре прошлого года в ОБСЕ заявляли, что эскалация на Донбассе неизбежна.