В метро Киева установят 320 камер видеонаблюдения

В метро Киева планируют установить еще 320 камер видеонаблюдения. Об этом в комментарии сайту города Киева сообщила пресс-секретарь КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.
Отмечается, что камеры разместят на входах и выходах 52 станций метрополитена.
По словам Макогон, одну лишь станцию Святошин предполагается оборудовать 36 камерами видеонаблюдения.
Также на станциях Днепр, Крещатик, Золотые ворота, Дорогожичи и Палац спорта планируется установить 40 камер по зонам прохода в тоннели и на наземных участках метро.
Как сообщалось, метро Киева перевезло почти 500 млн пассажиров за год.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.862,16 0.0733
|2.891,19 0.0725
|100 евро
|3.485,00 0.1831
|3.545,53 0.1943
|10 рублей
|4,64 0.0024
|5,12 0.0007
|Курс, UAH
|Золото
|383.374,00495,00
|Серебро
|4.918,07-15,37
|Платина
|288.350,003.265,00
|Палладий
|317.703,00942,00
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