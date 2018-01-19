В Украине запустили первый этап монетизации субсидий

Сегодня, 19 января, вступил в силу приказ Министерства финансов Украины о монетизации субсидий на уровне предприятий-поставщиков энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

В пресс-службе отметили, что данное постановление было разработано Минфином, обговорено со всеми заинтересованными сторонами и поддержано украинскими и международными экспертами.

«Это первый этап реформирования системы расчетов по субсидиям — монетизация субсидий на уровне предприятий, предоставляющих услуги. Далее будет осуществляться подготовка системы к внедрению монетизации субсидий на уровне домохозяйств», — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ Минфина, который сегодня вступил в силу, утверждает формы реестров объемов потребленных льготной категорией населения льгот и субсидий на оплату энергоносителей и предоставленных жилищно-коммунальных услуг. Это означает, что все предприятия жилищно-коммунального хозяйства для получения субвенции из госбюджета на предоставление льгот и жилищных субсидий населению уже имеют возможность заполнять эти реестры.