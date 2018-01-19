Порошенко придумал, как усилить санкции против России

Механизм санкций ЕС против России можно «усовершенствовать» при участии Грузии, заявил президент Петр Порошенко на встрече со спикером грузинского парламента Ираклием Кобахидзе, сообщается на официальном сайте главы государства.

По словам украинского лидера, грузинская сторона может присоединиться к работе по «совершенствованию» ограничительных мер, введенных Евросоюзом против Москвы.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», — сказал он.

Стороны также заявили о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности двух стран.

