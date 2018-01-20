Спецслужбы США по ошибке удалили результаты семилетней слежки

Сотрудники Агентства национальной безопасности США случайно удалили результаты семилетней слежки в Интернете. Об этом сообщает издание Politico.

Сообщается, что было уничтожено содержание сообщений, перехваченных в Интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению президента Джорджа Буша-младшего. Также у агентства были резервные копии данных, однако они были стерты в 2009, 2011 и 2016 годах.

Впоследствии в Агентстве признались, что сведения были удалены, чтобы освободить место для новой информации. Однако это было сделано ненамеренно. В спецслужбах сожалеют о неспособности предотвратить уничтожение этой информации.