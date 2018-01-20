Полиция за сутки раскрыла 5 убийств

В Национальной полиции заявили о раскрытии всех пяти убийств, совершенных за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Указано, что два убийства произошли в Одесской, по одному — в Донецкой, Запорожской и Киевской областях.
«В двух преступлениях объектами посягательства стали члены семьи. В Одессе погибли два человека, один из погибших — офицер полиции. Все факты расследуют следователи», — говорится в сообщении.
В частности, в Запорожской области 45-летний местный житель, у которого ранее были проблемы с законом, убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Подобное «семейное» преступление произошло в Киевской области. В ходе ссоры после распития спиртных напитков 34-летний мужчина ударил свою 29-летнюю сожительницу. Защищаясь, женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя. Он умер в карете «скорой» по дороге в больницу.
По данным ведомства, в Донецкой области в полицию поступило сообщение об обнаружении тела. «Полицейские выяснили, что неизвестный нанес ножевые ранения 31-летнему ранее судимому жителю Славянска. От полученных ранений молодой человек скончался. После проведения необходимых розыскных мероприятий полицейские установили личность, которая могла быть причастной к этому преступлению — 21-летнего местного жителя», — доложили в полиции.
Тем временем в Одессе в больницу медики доставили 34-летнего местного жителя. Врачи обнаружили у мужчины проникающее ножевое ранение. Предварительно удалось выяснить, что пострадавший получил ранения у бара, где перед этим употреблял спиртные напитки. В совершении этого преступления правоохранители обоснованно подозревают 25-летнего жителя Одессы. Сейчас продолжаются мероприятия по его розыску.
«Пятое убийство тоже имело место в Одессе. В ходе попытки задержать 57-летнего мужчину, который находился в розыске, тот открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате огнестрельные ранения получили трое полицейских. Перед этим злоумышленник застрелил мужчину, находящегося с ним в помещении. При задержании нападавшего полицейские обезвредили его. Позже в больнице от полученных ранений скончался 27-летний участковый офицер полиции Сергей Пригарин», — отметили в ведомстве.
По указанным фактам следователями открыты уголовные производства по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, продолжается досудебное расследование.
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