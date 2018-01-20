Чиновника учебного центра ВСУ задержали за взятку

В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба учебного центра Десна на своей странице Facebook.
Задержание произошло в субботу, 20 января. О сумме взятки пока не сообщается.
Соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды учебный центр будет инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнения его из рядов ВСУ, отмечается в сообщении.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.861,73 0.069
|2.890,74 0.068
|100 евро
|3.484,31 0.1762
|3.545,54 0.1944
|10 рублей
|4,64 0.0027
|5,12 0.001
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016