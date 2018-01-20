Чиновника учебного центра ВСУ задержали за взятку

В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба учебного центра Десна на своей странице Facebook.

Задержание произошло в субботу, 20 января. О сумме взятки пока не сообщается.

Соответствующие органы проводят следственные действия. В случае подтверждения факта неправомерной выгоды учебный центр будет инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнения его из рядов ВСУ, отмечается в сообщении.