Глава МИД Италии приедет в Киев и Донбасс

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано собирается с визитом в Киев и Донбасс, сообщает в субботу пресс-служба украинского парламента со ссылкой на информацию посла Италии на Украине Давиде Ла Чечилия.

Накануне посол встретился с представителем Киева в подруппах контактной группы по Донбассу.

«Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине сообщил, что министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует посетить Киев и Донбасс», — сообщается на сайте Рады, сроки визита не приводятся.

Также сообщается, что на встрече представитель политической подгруппы Ольга Айвазовская сообщила, что работа этой подгруппы «фактически заблокирована».



