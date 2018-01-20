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Украина ратифицировала соглашение с фондом ОПЕК о защите инвестиций

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Украина ратифицировала соглашение с фондом ОПЕК о защите инвестиций

Украина ратифицировала соглашение с фондом международного развития ОПЕК о защите инвестиций. Соответствующий закон № 2220-VIII сегодня вступил в силу, передает УНН.

Документ предусматривает, что Украина обеспечит «режим наибольшего благоприятствования» инвестициям, которые принадлежат или контролируются прямо или косвенно фондом ОПЕК.

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Имеется в виду справедливый и равноправный режим, не менее благоприятный, чем тот, который страна в аналогичных ситуациях предоставляет другим многосторонним финансовым учреждениям.

Фонд ОПЕК перед каждой инвестицией будет информировать украинское правительство, а также не будет финансировать те проекты, на которые Кабмин будет выделять деньги.

При этом Украина должна публиковать любые законы или судебные решения, которые могут повлиять на упомянутые инвестиции. Кроме того, обязуется не удалять и не национализировать инвестицию, кроме тех случаев, когда это будет необходимо для общественных нужд. Если экспроприация все же состоится, Украина должна компенсировать полную стоимость инвестиции.

Если же инвестиции понесли потери из-за войны, вооруженного конфликта, революции, национального чрезвычайного положения, мятежа, восстания или бунта, Украина должна оплатить компенсацию — такую же, как и собственным инвесторам.

По требованию друг друга стороны должны согласиться на проведение консультаций, если это необходимо.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет и позже, если его действие не остановят. Остановить действие соглашения может любая из стороны в конце десятилетнего периода или в любое время, предупредив письменно другую сторону за год.

инвестиции, ОПЕК
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