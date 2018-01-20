Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» в Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом старте «антитеррористической операции» в сирийском Африне, передает в субботу агентство «Анадолу».

«Антитеррористическая операция в Африне фактически началась, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Кютахья», — сообщает агентство.

По данным агентства, президент Турции заявил, что «Запад должен осознать, что Турция — союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по району, где расположен сирийский Африн, занятый курдскими военизированными формированиями. Турция считает эти отряды террористической группировкой.