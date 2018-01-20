Трамп продлил закон о слежке за иностранцами

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который продолжает закон о слежке за иностранцами. Об этом он написал в Twitter.

«Только что подписал документ 702 о продлении сбора внешней разведывательной информации», — написал он. Трамп добавил, что всегда будет делать все необходимое для страны и ставить защиту граждан на первое место.

Речь идет о секции 702, принятого в 1978 году Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Внесенная в него в 2008 году поправка дала право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе, принадлежащие крупным компаниям. В целом, спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку без ордера за американцами, однако граждане США могли подпасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимся в поле зрения разведки.

Срок действия нынешнего закона рассчитан до 31 декабря 2023 года.