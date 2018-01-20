Гонтарева назвала приоритеты в работе Смолия

Глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала основные приоритеты в работе НБУ под руководством внесенного Президентом в Верховную Раду кандидата на должность главы Якова Смолия. Об этом сообщила Гонтарева.

«У НБУ есть несколько стратегических целей — среди них валютная либерализация, стратегия госбанков, ну и, конечно, в первую очередь, стабильная и эффективная банковская система», — сказала она.

Гонтарева считает, что за время ее отпуска Национальный банк продвинулся в работе по возобновлению кредитования.

«Я слушала презентацию Екатерины Рожковой. У нас в розничном кредитовании сейчас есть прогресс. Нужно также работать с NPL (проблемными кредитами — прим.ред). Там же ситуация пока не сдвинулась. Бывшие собственники банков: Лагун, Жеваго, Бахматюк не вернули ни копейки. Если правосудие не восторжествует, не будет кредитования бизнеса», — отметила глава НБУ.

Гонтарева также сообщила, что Смолий был одним из 2-х кандидатур, которые она предлагала Президенту Петру Порошенко вместо себя.

Вторым был председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.