Гонтарева назвала приоритеты в работе Смолия

Глава Национального банка Валерия Гонтарева назвала основные приоритеты в работе НБУ под руководством внесенного Президентом в Верховную Раду кандидата на должность главы Якова Смолия. Об этом сообщила Гонтарева.
«У НБУ есть несколько стратегических целей — среди них валютная либерализация, стратегия госбанков, ну и, конечно, в первую очередь, стабильная и эффективная банковская система», — сказала она.
Гонтарева считает, что за время ее отпуска Национальный банк продвинулся в работе по возобновлению кредитования.
«Я слушала презентацию Екатерины Рожковой. У нас в розничном кредитовании сейчас есть прогресс. Нужно также работать с NPL (проблемными кредитами — прим.ред). Там же ситуация пока не сдвинулась. Бывшие собственники банков: Лагун, Жеваго, Бахматюк не вернули ни копейки. Если правосудие не восторжествует, не будет кредитования бизнеса», — отметила глава НБУ.
Гонтарева также сообщила, что Смолий был одним из 2-х кандидатур, которые она предлагала Президенту Петру Порошенко вместо себя.
Вторым был председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.
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