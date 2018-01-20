Внешний долг России увеличился

Внешний долг РФ по итогам минувшего года вырос на 2,9% и достиг на 1 января 2018 года $529,1 млрд. Такая оценка приводится в материалах Банка России.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 млрд долларов, по сравнению с началом 2017 года он увеличился на 15,0 млрд долларов США, или на 2,9%», — указывается в материалах Центробанка РФ.

Как пояснил регулятор, «рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний».

«Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня», — подчеркивается в сообщении ЦБ.