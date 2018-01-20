Красный Крест поможет искать пленных бойцов ВСУ

Красный Крест пообещал продолжить оказывать помощь украинской стороне в поиске и идентификации военнослужащих, которые были захвачены в плен во время конфликта на Донбассе, и в организации их обмена и возврата домой. Об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман во время встречи с начальником Генштаба Виктором Муженко, сообщает пресс-служба МОУ в субботу, 20 января.
В свою очередь Муженко отметил, что ВСУ готовы работать вместе с МККК по созданию зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и обеспечению движения через линию соприкосновения, в частности через КПВВ Золотое и через мост возле Станицы Луганской.
«Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры (на оккупированных территориях. — ред.). Разрушение таких объектов представляет опасность для украинских военных и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения», — отметил начальник Генштаба.
Напомним, 27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, сепаратистам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц.
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