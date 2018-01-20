Нобелевский лауреат ожидает полный обвал биткоина

Биткоин ждет тотальный коллапс, а резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», заявил Нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. Об этом сообщает CNBC.

Экономист уверен, что биткоин не будет иметь реальной стоимости, пока общество не придет к общему мнению относительно его цены. «Другие активы вроде золота имеют цену, даже если люди не рассматривают их для инвестиций», — отмечает эксперт.

«Ситуация напоминает мне „тюльпаноманию“ в Нидерландах в 1640-х. Мы до сих пор платим за тюльпаны и иногда много. Биткоин может рухнуть и все про него забудут, это весьма вероятный исход. Однако до этого момента может пройти много времени, даже 100 лет», — считает Шиллер.

«Тюльпаноманией» называют ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов, который возник в 1636-1637 годах в Голландии и привел к экономическому кризису.

В декабре курс биткоина достиг 20 тысяч долларов, а общая капитализация этой криптовалюты превысила 330 миллиардов. В январе биткоин начал дешеветь, сейчас криптовалюта торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Роберт Шиллер получил в 2013 году Нобелевскую премию по экономике за «вклад в эмпирический анализ цен активов», широкую известность получил после выхода книги «Иррациональный оптимизм», посвященной природе экономических пузырей.