Войти
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
сигналы
Данилюк констатировал «непростую» финансовую ситуацию в Украине
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
доходы
Пенсии военных вырастут на 2 тысячи гривен
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018
перспективы
Гройсман обещает прорыв в системе государственного надзора в 2018

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Мировые запасы нефти на 118 млн баррелей превышают средние значения

178
Мировые запасы нефти на 118 млн баррелей превышают средние значения

Мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятигодичные значения. Об этом заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, передает РИА Новости.

«У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятигодичными значениями. Нам нужно продолжать работу», — отметил он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК +.

Отмечается, что снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему значению за последние 5 лет является основной целью соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения.

Как известно, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

ОПЕК, запасы нефти
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 января 2018
Суббота, 20 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.861,68 0.0685 2.890,71 0.0677
100 евро 3.484,31 0.1762 3.545,54 0.1944
10 рублей 4,64 0.0027 5,12 0.001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Долгая дорога к миру на Донбассе

Декабрьское социологическое исследование Фонда «Демократические инициативы» и Центра имени Разумкова по вопросам «войны и мира на Донбассе» дал уже привычную картину: украинское общество в целом - за мир через компромиссы, но ни один из предлагаемых компромиссов не находит общественной поддержки. Так что интересным является не столько сам результат, сколько динамика общественного мнения в этих вопросах.
Брайан Каплан
Брайан Каплан
профессор экономики Принстонского университета

Инфляция дипломов: почему высшее образование для всех — плохая идея

Вы можете спросить, как можно назвать бесполезным высшее образование в то время, когда оно приносит огромную финансовую выгоду. Надбавки к зарплатам для выпускников университетов выросли до 73% - то есть зарплата обладателя бакалавра в среднем на 73% выше, чем у того, кто просто закончил школу. В конце 1970-х этот показатель равнялся 50%. Ключевой вопрос, однако, заключается не в том, окупается ли университетское образование, а в том, зачем оно нужно. Простой популярный ответ гласит, что университет обучает студентов полезным рабочим навыкам. Но и тут кроются десятки интересных вопросов.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Эпидемии страшных болезней могут вспыхнуть в Украине в любой момент

Вспышка эпидемии кори - не единственная проблема, которая может сегодня возникнуть. Ведь параллельно ухудшается ситуация и с другими опасными болезнями. Заболеваемость коклюшем выросла на 30%, увеличивается количество случаев столбняка. На очереди - вспышка заболеваемости более страшными болезнями - дифтерией и полиомиелитом, которые приводят к инвалидности, а в отдельных случаях - и к смерти больных.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016