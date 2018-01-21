Мировые запасы нефти на 118 млн баррелей превышают средние значения

Мировые запасы нефти на данный момент более чем на 118 миллионов баррелей превышают средние пятигодичные значения. Об этом заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, передает РИА Новости.
«У нас все еще есть более 118 миллионов баррелей избытка над средними пятигодичными значениями. Нам нужно продолжать работу», — отметил он в рамках вступительного слова на заседании мониторингового комитета ОПЕК +.
Отмечается, что снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему значению за последние 5 лет является основной целью соглашения ОПЕК + по сокращению добычи нефти. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения.
Как известно, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.
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