За прошедшие сутки в АТО пострадали 5 украинских военных

За прошедшие сутки, 20 января 2018, поддерживаемые Россией боевики совершили шесть обстрелов позиций сил антитеррористической операции на Донбассе, в результате чего пострадали пять украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечено, что вторая половина прошедших суток, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня.

«Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем, российско-окупационные группировки совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки террористы 6 раз нарушили режим тишины. «В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им оказывается необходимая врачебная помощь», — доложили в штабе АТО.