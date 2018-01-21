В Кабмине рассказали о планах по евроинтеграции на 2018 год

В Кабинете министров Украины рассказали, что нужно сделать для ускорения процесса евроинтеграции. Об этом в своей статье для DT.UA пишет вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, евроинтеграция в 2018 году станет «тихой», малозаметной и малопонятной широкой общественности, но не менее важной для будущего страны. В планах Кабмина на 2018 год утвердить правительственно-парламентскую Дорожную карту по выполнению Соглашения об ассоциации.

«Нам нужно утвердить правительственно-парламентскую Дорожную карту по выполнению Соглашения об ассоциации, по которому должны двигаться. Кроме того, в этом году соответствующие двусторонние органы Ассоциации должны утвердить дорожные карты по адаптации законодательства в таких сферах как государственные закупки, санитарные и фитосанитарные меры, финансовые, почтовые и курьерские услуги, морские международные перевозки. Есть все шансы активно продвигаться в интеграции Украины в цифровой рынке ЕС» — написала Климпуш-Цинцадзе.

Также необходимо принять ряд законодательных актов по вопросам внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта и безопасности пассажирских перевозок, а также перевозок опасных грузов. В сфере экологии — ускорить принятие законопроекта о стратегической экологической оценке, предотвращении загрязнения подземных и поверхностных вод, проведении мониторинга и оценки загрязнения воздуха. В сфере общественного здоровья важно принять законодательство, устанавливающее европейские стандарты безопасности донорской крови и ее компонентов и работы службы крови. В сфере энергоэффективности — установить требования европейского уровня в энергопотребляющих продуктов с экодизайном.

Кроме того, задачей этого года является принятие органами Ассоциации решений об обновлении приложений к Соглашению об ассоциации и графиков имплементации отдельных актов ЕС.