Молдавия оценит ущерб от присутствия войск РФ в Приднестровье

Правительство в Кишиневе намерено обратиться за помощью к международному юридической компании, которая подсчитала бы предполагаемый урон, нанесенный Молдавии российской армией за 25 лет пребывания в Приднестровье. Об этом в субботу, 20 января, заявил в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize глава молдавского парламента Андриан Канду, передает DW. По его словам, речь может идти о миллиардах долларов.

При этом Канду не подтвердил, что Кишинев также предъявит счет за «оккупацию» во времена СССР.

«Наш народ страдал от депортаций, голода и других преступлений, которые совершили коммунистические власти. Возможно, мы снова создадим комиссию, чтобы подсчитать размер репараций», — сказал политик.

Канду заявил, что российское вмешательство ощущается в молдавских СМИ.

«Почти ежедневно российские вещатели показывают сюжеты, направленные против нашего правительства, США и Запада». Политик заявил, что для смягчения эффекта от российского влияния в Молдавии могут обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, делать свои отчеты «более прозрачными».