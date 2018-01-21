В результате нападения на отель в Кабуле погиб украинец

В результате нападения на фешенебельный отель Intercontinental в Кабуле погиб один украинец. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает РБК-Украина.

«В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии», — написал Кирилич.

Напомним, в результате атаки боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали не менее 35 человек. Во время атаки на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами смертниками. Один террорист был убит силами безопасности на кухне отеля. По данным агентства, террористы захватили в заложники несколько человек.

Позже силы безопасности Афганистана заявили о восстановлении контроля над фешенебельным отелем Intercontinental в Кабуле, захваченным вооруженными нападающими.