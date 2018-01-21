Курды заявили о гибели гражданских из-за бомбардировок турецкой авиации

Курдские «Отряды Народной самообороны» (YPG) заявили, что в результате бомбардировок авиацией турецкой армии в районе Африн в Сирии погибли десять человек, из которых семеро — гражданские. Об этом заявил спикер YPG Бируск Хасакех, передает DW.

Сообщается, что среди погибших — восьмилетний мальчик, а также трое бойцов YPG, из которых две женщины. При этом в курдской партии «Демократический союз» (PYD) заявили о 25 раненых гражданских в результате бомбардировок. Кроме того, Анкара также сообщает о жертвах со стороны курдов, утверждая, что все они — курдские бойцы, а не гражданские. Напомним, формирования оппозиционной «Свободной сирийской армии» во второй день проведения Турцией военной операции «Оливковая ветвь» против курдов вошли в Африн и начали широкомасштабную операцию на суше. При этом курды заявили, что турецкие военные не входили в сирийский регион Африн.