Курды заявили о гибели гражданских из-за бомбардировок турецкой авиации

Курдские «Отряды Народной самообороны» (YPG) заявили, что в результате бомбардировок авиацией турецкой армии в районе Африн в Сирии погибли десять человек, из которых семеро — гражданские. Об этом заявил спикер YPG Бируск Хасакех, передает DW.
Сообщается, что среди погибших — восьмилетний мальчик, а также трое бойцов YPG, из которых две женщины. При этом в курдской партии «Демократический союз» (PYD) заявили о 25 раненых гражданских в результате бомбардировок. Кроме того, Анкара также сообщает о жертвах со стороны курдов, утверждая, что все они — курдские бойцы, а не гражданские. Напомним, формирования оппозиционной «Свободной сирийской армии» во второй день проведения Турцией военной операции «Оливковая ветвь» против курдов вошли в Африн и начали широкомасштабную операцию на суше. При этом курды заявили, что турецкие военные не входили в сирийский регион Африн.
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