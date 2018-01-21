Сенат США проведет внеочередное заседание для возобновления работы правительства

В США сенаторы собираются на срочное заседание 21 января 2018 года, чтобы предотвратить блокирование работы федеральных органов с началом рабочей недели из-за непринятия временного бюджета правительства. Об этом сообщает ВВС.

Председатель Сената, республиканец Митч МакКоннел заявил, что голосование за законопроект, который дает возможность финансировать федеральные органы до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.

Указано, что если консенсуса не будет достигнуто, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома. Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не пойдут на работу. К тому же, в работе визовых и паспортных служб возможны задержки, так же, как и в работе некоторых национальных памяток, в частности, и Статуи свободы в Нью-Йорке.

В то же время правительственные органы, связанные с «жизнью и благосостоянием людей», и главные системы жизнеобеспечения и дальше будут работать. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.