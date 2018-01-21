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Сенат США проведет внеочередное заседание для возобновления работы правительства

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Сенат США проведет внеочередное заседание для возобновления работы правительства

В США сенаторы собираются на срочное заседание 21 января 2018 года, чтобы предотвратить блокирование работы федеральных органов с началом рабочей недели из-за непринятия временного бюджета правительства. Об этом сообщает ВВС.

Председатель Сената, республиканец Митч МакКоннел заявил, что голосование за законопроект, который дает возможность финансировать федеральные органы до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.

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Указано, что если консенсуса не будет достигнуто, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома. Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не пойдут на работу. К тому же, в работе визовых и паспортных служб возможны задержки, так же, как и в работе некоторых национальных памяток, в частности, и Статуи свободы в Нью-Йорке.

В то же время правительственные органы, связанные с «жизнью и благосостоянием людей», и главные системы жизнеобеспечения и дальше будут работать. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.

заседание, сенат США
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Комментарии (1)
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Гость
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Dima Frolov
Dima Frolov 3 часа 31 минута назад

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

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