Сенат США проведет внеочередное заседание для возобновления работы правительства

В США сенаторы собираются на срочное заседание 21 января 2018 года, чтобы предотвратить блокирование работы федеральных органов с началом рабочей недели из-за непринятия временного бюджета правительства. Об этом сообщает ВВС.
Председатель Сената, республиканец Митч МакКоннел заявил, что голосование за законопроект, который дает возможность финансировать федеральные органы до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.
Указано, что если консенсуса не будет достигнуто, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства останутся дома. Половина сотрудников органов казначейства, здравоохранения, обороны и транспорта также не пойдут на работу. К тому же, в работе визовых и паспортных служб возможны задержки, так же, как и в работе некоторых национальных памяток, в частности, и Статуи свободы в Нью-Йорке.
В то же время правительственные органы, связанные с «жизнью и благосостоянием людей», и главные системы жизнеобеспечения и дальше будут работать. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.
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